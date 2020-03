Marta Temido diz que afastamento de Henrique Martins "já estava em curso"

Depois do Presidente do Conselho de Administração da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,entidade responsável pela SNS24, Henrique Martins, ter sido afastado pelo Governo do seu cargo, a polémica instalou-se e foi de imediato feita uma associação com as críticas feitas ao serviço da SNS24 com o aparecimento do Covid-19 em Portugal.

No entanto, Marta Temido disse, em declarações à Lusa, que tudo não passou de uma coincidência. "Estava em curso a alteração dos titulares do órgão de gestão [dos SPMS]. Foi desencadeado o processo de nomeação de um novo conselho de administração e foi hoje publicado o despacho de nomeação do novo órgão", afirmou a ministra, no Instituto de Higiene e Medicina Tropical.

A ministra da Saúde sublinhou ainda que o mandato de Henrique Martins tinha terminado no dia 31 de dezembro e que não compreende o porquê deste dizer estar "surpreso" com o afastamento do cargo, visto o processo de nomeação de novo órgão de gestão ter-se iniciado nessa mesma data.

Além de Henrique Martins, os vogais Artur Mimoso e João Martins também foram afastados. O novo conselho de administração dos SPMS passa a ser presidido por Luís Goes Pinheiro e tem como vogais Sandra Cavaca e Domingos Pereira.