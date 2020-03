Man. United despacha Derby County e está nos quartos da Taça de Inglaterra

O Manchester United venceu esta noite o Derby County, por 3-0, nos oitavos-de-final da Taça de Inglaterra.

Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot titulares, os red devils adiantaram-se no marcador por Luke Shaw, aos 33 minutos. Já Ighalo fixou o resultado final em 3-0 com um bis aos 41 e 70 minutos.

Com este resultado, o United ocupa a última vaga na próxima fase da competição.

Antes já se tinham apurado Norwich (que eliminou o Tottenham de José Mourinho), Manchester City, Arsenal, Chelsea (que eliminou o Liverpool), Sheffield United, Newcastle e Leicester City (que venceu o Birmingham City, por 1-0, com um golo do português Ricardo Pereira).

O City é o atual campeão da prova.

Quadro dos quartos-de-final (21 de março):

Leicester City-Chelsea

Norwich City-Man.United

Newcastle-Man.City

Sheffield United-Arsenal