Já houve 147 casos suspeitos de Covid-19 em Portugal

A Direção Geral da Saúde anunciou, esta quinta-feira, que já houve 147 casos suspeitos de Covid-19, dos quais 36 aguardam resultados e que 213 pessoas estão sob vigilância das autoridades da saúde.

Nove pessoas estão infetadas com o novo coronavírus. Segundo os dados partilhados pela DGS, cinco delas foram infetadas fora do país, em Espanha e Itália e as outras quatro foram infetadas em Portugal, através do contacto com pessoas já infetadas.

Oito das pessoas infetadas são homens. Apenas uma mulher foi infetada até ao momento. O grupo etário mais afetado foi o dos 40 aos 49 anos, do qual fazem parte quatro das pessoas infetadas. Duas têm entre os 60 e os 69 anos e duas entre os 30 e os 39 anos.