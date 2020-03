Parlamento. Regras das PPP podem ser alteradas

Tanto o PSD como o BE, o PCP e o CDS querem alterações a este regime.

O PSD agendou para hoje uma apreciação parlamentar do regime das parcerias público-privadas, aprovado em conselho de ministros no passado dia 4 de dezembro.

Coligação negativa?

Tanto o PSD como o BE, o PCP e o CDS querem alterações a este regime, mas não é claro se todos votarão no mesmo sentido, abrindo-se a porta a uma chamada “coligação negativa”. Até porque cada partido tem argumentos diferentes para pretender rever este regime.

Transparência

O PSD já confrontou o primeiro-ministro no último debate quinzenal sobre este decreto-lei, questionando o processo e a sua transparência. Na prática, o Conselho de Ministros aprovou que a decisão de contratar uma PPP passou a ser tomada por resolução do Conselho de Ministros, e não apenas pelo ministros das Finanças e a tutela do setor visado.

Resposta de Costa

O primeiro-ministro, António Costa, respondeu ao líder do PSD, no debate quinzenal, que “não há menor opacidade, há maior publicidade”. “Sempre ouvi dizer que quatro olhos veem melhor que dois”, argumentou.