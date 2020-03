Atentado suicida junto à embaixada norte-americana na Tunísia faz um morto e vários feridos

Um duplo atentado suicida, esta sexta-feira, junto à embaixada dos Estados Unidos em Tunes, na Tunísia, matou pelo menos um polícia e deixou outras cinco pessoas feridas, quatro polícias e um civil.

Segundo o Ministério do Interior tunisino, os dois bombistas morreram. Após o ataque, a polícia isolou a área ao redor do local das explosões e as forças de segurança fecharam o acesso ao centro da cidade como medida de prevenção.

O Ministério do Interior “está em alerta máximo contra qualquer "risco potencial”.

Recorde-se que o último ataque ocorreu em junho de 2019. Um duplo ataque suicida atingiu a polícia no centro de Tunes, provocando a morte de um polícia, e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

A Tunísia está em estado de emergência desde novembro de 2015, depois de uma série de ataques.