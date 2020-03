Próxima semana traz verdadeiros dias de primavera. Termómetros vão chegar aos 28 graus no Algarve

As temperaturas vão subir a partir deste sábado e, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vêm aí verdadeiros dias de primavera e as máximas podem mesmo chegar aos 28 graus no Algarve ao longo da próxima semana. Contudo, as notícias de bom tempo não são as mesmas a Norte, onde a chuva deverá ficar até domingo.

Este fim de semana, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo. Os períodos de maior nebulosidade serão esperados na região Norte e no litoral Centro, com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Minho e Douro Litoral é ainda esperada formação de gelo ou geada nas regiões do interior Norte e Centro.

No sábado, começam a subir as temperaturas máximas e Faro vai chegar aos 22 graus. Guarda será o distrito mais frio, com os termómetros a registar apenas 13 graus. Mas as temperaturas mínimas permanecem baixas e vão oscilar entre os 8 graus, em Lisboa, e 1 grau na Guarda.

Com o decorrer da semana é então esperada uma subida das máximas e das mínimas. A partir de segunda-feira, o distrito de Faro deverá chegar aos 25 graus. Em algumas regiões do distrito, como o concelho de Alcoutim, são esperadas máximas de 27 e 28 graus na terça e quarta-feira.