Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19

Há quatro novos casos confirmados de Covid-19 em Portugal, avançou esta sexta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido. Estes novos casos fazem assim aumentar o número de infetados para 13.

Segundo a governante, que prestou declarações aos jornalistas à margem de uma reunião extraordinária com os ministros da Saúde da União Europeia, em Bruxelas, três destes doentes estão internados no Hospital de São João, no Porto, e outro no Curry Cabral, em Lisboa.

"Três deles são no norte e têm ligação a casos anteriores”, disse, detalhando que estes três infetados têm uma ligação epidemiológica a Itália.

Relativamente ao outro caso, Marta Temido adiantou apenas que o paciente se encontra internado no Curry Cabral, em Lisboa. “Que eu saiba não tem ligação à escola da Amadora”, realçou, fazendo referência ao estabelecimento escolar onde uma paciente infetada com Covid-19 é professora.