Chefe da PSP detido após furtar frigideiras onde estava a fazer serviço gratificado em Loures

Um elemento da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi detido, em Loures, depois de ser apanhado a furtar frigideiras de um estabelecimento comercial. Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte policial, o homem, que é chefe da PSP, cometeu o crime quando se encontrava a fazer serviço gratificado.

De acordo com o mesmo jornal, o agente começou por negar o furto, mesmo depois de ser confrontado com as imagens de videovigilância do espaço comercial.

O oficial de serviço que estava encarregue da divisão policial de Loures foi chamado ao local e acabou por convencer o colega a abril a mala da sua viatura, onde acabaram por ser encontrados os objetos.

Segundo o Correio da Manhã, o caso foi entregue ao Ministério Público (MP).