Bruno Lage sobre o possível regresso de Jesus: "A Páscoa costuma ser mais em abril, não é?"

Treinador do Benfica diz não ter "receio de nada"

Bruno Lage anteviu esta sexta-feira o encontro entre Benfica e V.Setúbal, que será disputado no Bonfim, este sábado, e é referente à jornada 24 da Liga Portuguesa.

Na conferência de impresa, o técnico dos encarnados foi confrontado com o eventual regresso de Jorge Jesus a Portugal e decidiu responder de forma bem-humorada.

"A Páscoa costuma ser mais em abril, não é? Já estamos a falar de Jesus... Vamos falar mais próximo da Páscoa. Não tenho receio de nada, antes pelo contrário.", afirmou.

Depois do empate ante o Moreirense, na Luz, na última ronda da prova, o Benfica perdeu a liderança do campeonato, estando agora a um ponto do novo líder, o FC Porto.