PSD quer discutir o reforço e alargamento da rede cuidados paliativos a 18 de março

O PSD entregou, esta sexta-feira, uma recomendação ao Governo para que a rede nacional de cuidados paliativos seja reforçada. O partido anunciou também que fará um debate em plenário sobre o tema a 18 de março.

O projeto de resolução entregue pelo partido liderado por Rui Rio defende não só o reforço da rede, como também o seu alargamento, “em parceria com as instituições do setor social, "em, pelo menos, 25%, até ao final do ano de 2021".

No documento, os sociais-democratas recomendam que, em situações de cuidados paliativos, aos pacientes, às suas famílias e aos cuidadores informais seja garantido o “acesso aos cuidados de que necessitem, independentemente do seu local de residência".

As recomendações não ficam por aqui, pedindo o PSD prioridade à contratação de recursos humanos para as equipas de cuidados paliativos do Serviço Nacional de Saúde, abertura de concursos extraordinários e a criação de novas unidades nos distritos de Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Vila Real, apontados pelo partido como os “mais carenciados”.

O PSD recomenda ainda ao Executivo que apoie também as entidades prestadoras de cuidados paliativos que não pertencem ao SNS. Para tal, o partido aconselha que seja revisto o atual modelo de contratualização com as unidades do setor social e criado "modelos de financiamento específicos para as unidades do setor social e solidário".