Vitalino Canas mantém tabu sobre Constitucional

O ex-deputado socialista Vitalino Canas viu o seu nome chumbado no Parlamento para o Tribunal Constitucional e há quem admita que o PS não vai insistir no nome do também antigo porta-voz socialista.

Mas o próprio, para já, não esclarece se retira a sua disponibilidade para a candidatura. «Ainda não tenho nada a comunicar», afirmou ao SOL Vitalino Canas.

Correia de Campos, presidente do CES, retirou a sua candidatura depois de ver o seu nome vetado duas vezes na AR.