Fellini em retrospetiva

A versão de Pinóquio do realizador de Gomorra (2008), O Conto dos Contos (2015) e Dogman (2018), Matteo Garrone, é o filme de abertura da Festa do Cinema Italiano, que arranca no próximo dia 1 de abril para a sua 13.ª edição. O filme é exibido no Cinema São Jorge, em Lisboa, em antestreia nacional (é depois exibido no Cinema Trindade, no Porto, com a presença do ator Federico Ielapi) inaugurando uma programação de mais de 50 de filmes selecionados entre o que de melhor produziu no último ano o cinema italiano.

À 13.ª edição, que se vai estendendo já a mais de uma dezena de outras cidades portuguesas para lá de Lisboa, será Federico Fellini, de cujo nascimento se comemora este ano o centenário, o cineasta homenageado na secção Fellini 100, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, o Instituto Italiano de Cultura, a Risi Film e a distribuidora portuguesa Alambique. Ao longo do festival será exibida em retrospetiva a filmografia completa do nome maior do cinema italiano – entre os clássicos (vários dos quais em cópias restauradas pela iniciativa Fellini Essenzial) a algumas obras inéditas, como programas televisivos. Também o filme de Wes Anderson dedicado ao realizador de A Doce Vida (1960), 8½(1963) e Amardord (1973): Friedkin Uncut, um documentário estreado no Sky Arte italiano.

A 9 de abril, o filme de encerramento da Festa do Cinema Italiano em Lisboa é As Coisas Que Nos Fazem Felizes, de Gabriele Muccino, o realizador de Cá Por Casa Tudo Bem.