Contagiar a liderança

Depois do primeiro adiamento devido ao surto de coronavírus, o jogo principal da jornada 26 da Liga italiana vai acontecer este domingo. O Juventus-Inter, decisivo nas contas do Calcio, vai decorrer à porta fechada, tal como todos os eventos desportivos agendados em solo italiano até 3 de abril – medida decretada pelo Governo italiano como forma de prevenir o contágio de Covid-19. Depois de ter viajado até ao Funchal para visitar a mãe, Dolores Aveiro, internada na sequência de um AVC, Cristiano Ronaldo viajou de novo para Turim e treinou com a equipa de Sarri. A Vecchia Signora é neste momento segunda classificada na Serie A, com menos um jogo e dois pontos que a atual líder, Lazio. Já o emblema de Milão fecha o pódio do campeonato.

Em Inglaterra há dérbi em Manchester, com palco em Old Trafford, entre o United de Bruno Fernandes e o Manchester City de Bernardo Silva e João Cancelo.

Já por Espanha, João Félix está debaixo de fogo na imprensa espanhola, que quer que o jovem avançado comece a dar mais provas do seu valor. Este será um bom fim de semana, uma vez que o Atlético, atual quinto classificado, recebe, no Metropolitano, o Sevilha, de Rony Lopes, atual terceiro na Liga vizinha.