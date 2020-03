Marcelo reduz "agenda" para evitar ajuntamentos em espaços fechados

O Presidente da República reduziu "uma parte da agenda" em território nacional devido ao surto de Covid-19. O objetivo é evitar ajuntamentos de pessoas em recintos fechados. No entanto, fez saber que manterá as viagens previstas.

"Reduzi uma parte da agenda para não criar problemas em concentrações em recintos fechados", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas.

Em relação à "parte internacional, depende de outros Estados", afirmou, sublinhando que "até agora, [esses países] querem manter os programas que são para o final do mês e, sobretudo, em abril e maio".

As declarações do Presidente foram feitas no final de uma iniciativa de evocação de Manuela Silva, que decorreu no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

Marcelo, questionado se manterá a postura próxima das pessoas que lhe é habitual, adiantou que agora pergunta a quem o interpela como querem ser cumprimentadas.

“Algumas dizem: ‘queremos beijinho’, eu disse 'cuidado, porque não é indicação do Ministério da Saúde'. As outras são mais ou menos distantes. (…) há outras que apertam a mão, outras que abraçam, e depois um número mais restrito que beija", contou. "Só quando elas dizem queremos beijar é que eu beijo", acrescentou.

Comentando a postura de António Costa, o Presidente afirmou: "o senhor primeiro-ministro de facto nisso é consistente, cumprimenta de longe".

Sub linhe-se que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma deslocação prevista para o final do mês a Espanha, para participar no encontro da COTEC Europa, em Málaga.