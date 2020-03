Peão no tabuleiro da Ponte 25 de Abril condiciona trânsito

Homem terá chegado através do túnel ferroviário. No local está a PSP e uma equipa do INEM.

O trânsito na Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa a Almada, está condicionado no sentido Sul-Norte, desde as 14h30 deste sábado, devido a um incidente com um peão, confirmou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) à agência Lusa.

A faixa mais à direita do tabuleiro foi cortada devido à presença, proibida, do homem no tabuleiro, ao qual terá chegado através do túnel ferroviário.

Para o local, foram mobilizadas uma equipa da PSP e uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Além das perturbações de trânsito na Ponte 25 de Abril, o incidente provocou ainda o corte da avenida Brasília, junto ao pilar 7 da ponte, em Lisboa, referiu a PSP.