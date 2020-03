Benfica não vai além do empate com o Setúbal e Pizzi volta a falhar penálti

O Benfica empatou este sábado a um golo, na visita ao Vitória de Setúbal, num jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Depois de uma primeira parte de exibição fraca e sem golos de ambas as equipas, seguiu-se um golo dos sadinos aos 46 minutos da autoria de Carlinhos. Pouco depois o árbitro assinalou grande penalidade, após Semedo, do Vitória de Setúbal, acertar com o cotovelo no rosto de Rúben Dias.

Coube a Pizzi marcar com sucesso o penálti pelo Benfica, que assim conseguiu o empate. Os encarnados ainda tiveram oportunidade de ganhar vantagem, graças a outra grande penalidade, devido a ‘mão’ do jogador dos sadinos Artur Jorge, mas Pizzi atirou ao lado, falhando o 1-2.

Os encarnados somam assim 59 pontos, partilhando provisoriamente o primeiro lugar com o FC Porto, que joga hoje às 20h30 com o Rio Ave e pode destacar-se ainda mais na liderança.