Dez dos 21 casos confirmados em Portugal estão ligados a uma só pessoa. Tudo sobre os infetados

O boletim diário da DGS, divulgado este sábado, revelou um aumento nos diagnósticos de Covid-19 em Portugal. Há agora 21 casos em território nacional.

412 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, 21 diagnósticos positivos e 47 pessoas à espera de resultados laboratoriais. São estes os números relevantes da presença do coronavírus em Portugal.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS, só este sábado foram confirmados oito casos, elevando para 21 o número de pessoas internados em hospitais portugueses devido ao Covid-19.

As autoridades de saúde confirmaram ainda que a incidência de casos mantêm-se maior no norte do país, com o Porto a registar 15 do total de casos. Os homens continuam a ser afetados, havendo apenas seis mulheres infetadas.

Quanto à cadeia de transmissão da doença, a informação da DGS dá ainda conta de que dez das 21 pessoas com coronavírus terão sido contagiadas apenas por um dos infetados.

Os sintomas mais frequentes dos infetados são tosse, febre e dores musculares. Há ainda três doentes que têm dificuldades respiratórias.

No total, já há mais de 105 mil infetados, dos quais 3558 morreram e 58354 recuperaram.

Itália continua a ser o país europeu mais afetado e com maior taxa de mortalidade. Foram diagnosticadas 5883 pessoas, havendo 233 mortes associadas ao vírus.