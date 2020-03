São João vai montar hospital de campanha do INEM por causa do coronavírus

O São João no Porto vai passar a contar com um hospital de campanha do INEM para fazer face ao aumento de casos de Covid-19, que já infetou 21 pessoas, das quais 15 estão internadas em unidades de saúde do norte do país.

A estrutura será montada esta noite, junto ao serviço de urgência do Hospital de São João, no Porto, apurou o Público.

Fonte do Centro Hospitalar explicou, ao mesmo jornal, que se considerou necessário esta medida adicional, na medida em que a maioria dos doentes, cujo número tem vido a aumentar todos os dias, está internada naquela unidade, e sublinhou que a esse total é ainda preciso somar os casos suspeitos que aguardam confirmação em isolamento.

Por saber, está ainda se o hospital de campanha será numa tenda ou em contentores, qual a sua a capacidade ou a data em que poderá poderá entrar em funcionamento.

A maior incidência dos portadores do vírus no norte do país também já levou o Governo adotar restrições na região. Há várias escolas fechadas e as visitas a lares, hospitais e prisãos estão provisoriamente suspensas.

