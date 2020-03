Marcelo visita infetados e elogia “serenidade” dos portugueses

Marcelo Rebelo de Sousa visitou, este sábado, o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde fez questão de se inteirar "do estado de saúde dos doentes internados com Covid-19".

Em declarações aos jornalistas, o Presidente da República sublinhou a evolução positiva dos infetados, tanto a nível psicológico como físico, e adiantou que alguns estariam em “condições de ir para casa”, não fosse o risco de transmissão do vírus.

Quanto aos profissionais de saúde, Marcelo falou num trabalho “brutal”, sublinhando uma qualidade capacidade sem limites.

Aproveitou ainda para deixar um elogio aos portugueses em geral, pela forma “matura e serena” como estão a reagir ao novo coronavírus.