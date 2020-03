Queda de hotel usado para quarentena na China provoca pelo menos 10 vítimas mortais

No local encontram-se cerca de 700 operacionais.

Pelo menos 10 pessoas morreram, na sequência da queda de um hotel de cinco andares, na cidade chinesa de Quanzhou, durante a noite de sábado, utilizado como instalação para casos suspeitos de Covid-19. Das 71 pessoas que ficaram presas nos escombros, 48 já foram retiradas, segundo declarações das autoridades chinesas à CNN.

No local encontram-se cerca de 700 operacionais a tentar resgatar as 23 pessoas que se encontram desaparecidas. "Estamos a usar instrumentos e ferramentas profissionais de invasão para fazer entradas forçadas. Estamos a tentar ao máximo salvar as pessoas presas", disse Guo Yutuan, polícia em Quanzhou, em declarações à mesma fonte.

As autoridades estão a investigar o que levou à queda do estabelecimento. O proprietário do espaço foi detido.