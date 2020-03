Jared Leto partilha experiência com seguidores: "Este é o dia em que quase morri"

Jared Leto decidiu partilhar com os seus seguidores, através das redes sociais, uma das experiências mais traumatizantes que viveu nos últimos tempos. "Não quero parecer dramático, mas este é o dia em que quase morri", começa por revelar o cantor e ator.

Enquanto escalava com Alex Honnold, em Red Rock, Jared Leto caiu e depois da queda a sua corda rompeu-se completamente. "Olhei para cima e, em segundos, a corda estava a ser cortada pela rocha enquanto eu balançava a cerca de 180 metros no ar", conta.

Leto diz que apesar de perigoso, acima de tudo, foi um momento "estranho" e que acabou tudo por acabar bem. "A adrenalina veio depois, quando voltei à parede. Nós conseguimos sobreviver e vivemos para ver outro dia. No geral, foi realmente muito divertido. Continuamos a escalar pela noite dentro...", disse ainda na publicação.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @AlexHonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. pic.twitter.com/CGd6kIM5o5