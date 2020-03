Daniel Craig anuncia que No Time to Die vai ser o seu último filme como James Bond

Daniel Craig esteve no programa norte-americano Saturday Night Live, onde anunciou que o filme No Time to Die vai ser o último em que irá interpretar o eterno James Bond, na saga 007.

"Este próximo filme de James Bond vai ser o meu último mas vai ser um dos melhores", disse o ator britânico. Este é o 25.º filme da saga James Bond e o quinto protagonizado pelo ator britânico, depois de 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012) e 'Spectre' (2015).

Recorde-se que a estreia do filme foi adiada para novembro pela produção, devido ao novo coronavírus, que deixou mais de 100 mil pessoas infetadas em todo o mundo. "Depois de uma cuidada ponderação e de uma avaliação do mercado global de distribuição, a estreia de 'No Time To Die' foi adiada para novembro", escreveram os produtores nas redes sociais.