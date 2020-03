Hospital de campanha do INEM junto ao São João pode começar a funcionar amanhã

17 dos 25 infetados pelo Covid-19 em Portugal estão internados no Hospital São João, no Porto.

O hospital de campanha do INEM, montado no São João, no Porto, onde estão internadas 17 pessoas contaminadas com o Covid-19, já está preparado para começar a funcionar, esta segunda-feira, avançou o Correio da Manhã.

A estrutura, montada este sábado à noite junto ao serviço de urgências do hospital, vai ser utilizada caso o número de casos do novo coronavírus começe a aumentar e o espaço no hospital reservado para os infetados fique lotado.