Covid-19. CHULN instala tendas da Cruz Vermelha junto à urgência do Santa Maria

As tendas destinam-se a casos que, "ao contrário do que recomendam as autoridades de saúde, se dirijam à urgência e sejam triados como potencialmente suspeitos para o novo Coronavírus, necessitando de isolamento".

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) anunciou, este domingo, que irá instalar três tendas cedidas pela Cruz Vermelha Portuguesa junto à Urgência Central do Hospital de Santa Maria para isolamento de casos suspeitos de Covid-19 e que estas estarão prontas a ser utilizadas ainda esta semana.

"Este espaço terá capacidade para até um máximo de 12 pessoas, que não ficarão internadas nestas tendas, não sendo este um hospital de campanha. Destina-se a casos que, ao contrário do que recomendam as autoridades de saúde, se dirijam à urgência e sejam triados como potencialmente suspeitos para o novo Coronavírus, necessitando de isolamento. Esses casos seguirão depois um circuito próprio externo às urgências e ficarão instalados no local agora criado em condições de conforto enquanto aguardam os resultados das análises laboratoriais. ", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Em caso de necessidade de internamento, os doentes serão encaminhados o Hospital Curry Cabral, "estando o CHULN em condições de ser acionado assim que as autoridades de saúde o entendam", adiantam.

Segundo o comunicado, uma estrutura pré-fabricada noutra área próxima da urgência do Santa Maria irá começar a ser construída para dar uma resposta mais eficaz à evolução do surto.

Além disso, quatro quartos de pressão negativa vão entrar em funcionamento no Hospital Pulido Valente, para a transferência de doentes atualmente internados no Hospital de Santa Maria com outras doenças respiratória, de forma a separá-los dos doentes infetados com o Covid-19.