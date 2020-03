Costa acusa Rio de não ter "pensamento nenhum sobre qualquer matéria"

O primeiro-ministro acusou ainda o PSD de usar “uma estratégia de guerrilha” com o intuito de tornar mais fraca a ação do Governo.

António Costa acusou Rui Rio de não ter "pensamento nenhum sobre qualquer matéria de fundo da sociedade portuguesa", numa entrevista ao jornal Público, onde falou não só de política, como da sociedade portuguesa e do futuro do país. "Ou se o tem, esconde-o", disse o primeiro-ministro, acusando ainda o PSD de usar “uma estratégia de guerrilha” com o intuito de tornar mais fraca a ação do Governo.

Costa falou ainda sobre o partido liderado por Catarina Martins e sobre o PCP e disse que, na sua opinião, ambos estão “numa incerteza de definição estratégica” neste momento.