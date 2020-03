Juan Carlos manda calar Letizia durante jantar: "Por favor, deixa as outras pessoas falarem"

Juan Carlos nunca se mostrou a favor do matrimónio entre o filho Felipe VI e Letizia. Para o antigo rei, a nora "foi o pior que entrou" na família real e chegou mesmo a pedir ao filho para se divorciar de Letizia, mas sem efeito. Com o passar dos anos, o mal-estar familiar tem piorado, mesmo com o rei a viver fora do palácio, decisão que tomou para evitar contacto com Letizia, de acordo com a imprensa espanhola.

No entanto, é impossível o rei emérito e a atual rainha de Espanha não se encontrarem publicamente. E quando tem oportunidade, Juan Carlos humilha Letizia. Durante um jantar com Constantino da Grécia, irmão da rainha Sofia, e com a sua mulher, Ana María, surgiu o tema da guerra do Iraque. Letizia foi correspondente no país quando era jornalista e começou a falar do seu ponto de vista sobre a situação.

Juan Carlos não terá gostado e mandou-a calar. "Letizia, já sabemos que és a mais inteligente da família, mas por favor, deixa as outras pessoas falarem", terá dito, de acordo com Leonardo Faccio que escreveu o livro ‘A Rainha Impaciente’, deixando os outros presentes constrangidos.