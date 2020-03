Visitas a estabelecimentos prisionais proibidas ao fim de semana

O ministério da Justiça decidiu suspender as visitas aos estabelecimentos prisionais de todo o país aos fins de semana, a partir desta segunda-feira. Com o intuito de impedir a propagação do Covid-19, os reclusos poderão apenas receber duas visitas por dia e apenas durante dias úteis.

“A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) criou duas enfermarias de retaguarda, uma no Estabelecimento Prisional do Porto e outra no Hospital Prisional de São João de Deus em Caxias, para internamento de reclusos que, eventualmente, venham a acusar positivo”, explica ainda o ministério.

Até ao momento, apenas alguns dos estabelecimentos prisionais no norte do país, como o Centro Prisionais da Paços de Ferreira, Porto, Santa Cruz do Bispo (masculino e feminino), Vale do Sousa, Aveiro, Braga, Guimarães e Viana do Castelo, bem como ao Centro Educativo de Santo António no Porto e ao Centro Educativo de Vila do Conde, tinham proibido visitas e entregas por parte dos familiares.

A nota afirma ainda que já foi aprovado um Plano de Contingência para os trabalhadores da DGRSP e criado um grupo de crise para lidar com o aparecimento do Covid - 19 em Portugal.