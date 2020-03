Presidente da República vai ficar em isolamento duas semanas por ter estado com turma de Felgueiras

Marcelo esteve com alunos da Escola Básica e Secundária de Idães na semana passada. Após ter consultado as autoridades de saúde, decidiu cancelar agenda em Portugal e no estrangeiro, onde se incluíam eventos com muitas pessoas, e vai ficar em monitorização em casa por motivos preventivos.

O Presidente da República anunciou este domingo que suspendeu a agenda por duas semanas e vai ficar em isolamento em casa depois de ter recebido na última semana em Belém uma turma da escola agora encerrada em Felgueiras. Numa nota publicada no site da Presidência, Belém informa que durante tarde os serviços perceberam que uma turma da Escola Básica e Secundária de Idães, onde foi confirmado um caso entre os alunos, tinha participado na iniciativa “Artistas no Palácio de Belém”, na última terça-feira. Marcelo esteve presente no evento tendo, no final, "tirado fotografias com os alunos e professores, sem, no entanto, os ter cumprimentado um a um."

"Nem o aluno ora internado, nem a sua turma estiveram em Belém", lê-se na mesma nota, que adianta que o Presidente da República "tendo ouvido as autoridades de saúde" e "apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico", decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas. O mesmo fará com deslocações previstas ao estrangeiro. "Será monitorizado durante esse período em casa", acrescenta a Presidência da República.

Estão em curso conctatos com todos os que estiveram presentes na sessão de terça-feira e foi suspensa a iniciativa “Artistas no Palácio de Belém”, programada para durar até ao fim do ano letivo, revela ainda Belém. "No momento em que todos os portugueses demonstram elevada maturidade cívica perante o surto virótico, entende o Presidente da República que deve dar exemplo reforçado de prevenção, sem embargo de continuar a trabalhar na sua residência particular."