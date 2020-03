Sporting vence na estreia de Rúben Amorim

Leão venceu Aves por 2-0. Visitantes jogaram com 9 unidades desde os 20 minutos

O Sporting recebeu e venceu, por 2-0, o Aves, em jogo da jornada 24 da Liga portuguesa, marcado pela estreia de Rúben Amorim no comando técnico do clube de Alvalade.

Aos 20 minutos, o último classificado da Liga já jogava com menos duas unidades, depois das expulsões de Rúben Macedo (após entrada dura sobre Wendel) e Luiz Fernando (por acumulação de amarelos).

Ainda assim só na segunda metade houve alteração no marcador: Sporar fez o 1-0 para o leão aos 62 minutos e, aos 67', Vietto, de grande penalidade, fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Sporting mantém o 4.º lugar na tabela, a quatro pontos do terceiro posto, ocupado pelo Sp. Braga, e a 18 do líder FC Porto.

Também o Aves continuará no último lugar com apenas 13 pontos conquistados em 24 jornadas.