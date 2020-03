Abdullah anuncia inauguração no mesmo dia que Ghani

Abdullah não aceita os resultados anunciados pela Comissão Eleitoral do Afeganistão e insiste em formar Governo.

Abdullah Abdullah, rival do presidente afegão eleito Ashraf Ghani, enviou convites para uma cerimónia paralela de inauguração como Presidente, prevista para esta segunda-feira: irá coincidir com a de Afghani. Abdullah perdeu as eleições contra Afghani, cujos resultados foram divulgados em fevereiro, após repetidas contagens dos votos.

Abdullah não aceita os resultados anunciados pela Comissão Eleitoral do Afeganistão e insiste em formar Governo. Este impasse político e ameaça de um Governo paralelo pode dificultar o acordo de paz entre os EUA e os talibãs e o seu cumprimento.