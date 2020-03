Bruno Fernandes em destaque na vítória do United no dérbi da premier league

Com a Liga inglesa cada vez mais perto de coroar o Liverpool como novo campeão, a jornada 29 da prova ficou marcada pelo dérbi de Manchester, que também contribuiu para ajudar neste sentido. Em Old Trafford, o Manchester United recebeu e venceu (2-0) o City, num jogo que contou com três internacionais portugueses a titulares: Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Cancelo. Do lado dos red devils, o médio ex-Sporting voltou a brilhar e a ser decisivo no triunfo da equipa da casa. Bruno assistiu para o primeiro golo do United, apontado por Martial à meia hora de jogo. Já perto do fecho da partida, foi um erro de Ederson que permitiu que McTominay fizesse o 2-0 final. Com este resultado, o conjunto de Pep Guardiola mantém o segundo posto, a mais de 20 pontos do líder. Já os red devils fecham o top-5 do campeonato. De notar que desde que o médio português chegou a Manchester, o United ainda não perdeu nenhum encontro (em oito jogos soma cinco vitórias e três empates). A mudança da equipa tem sido de tal forma notória que o próprio treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer tem vindo a sublinhar a importância desta contratação.

Ainda por solo inglês, destaque para o Tottenham, que voltou a marcar passo na prova, desta vez com um empate a uma bola no terreno do Burnley. Os spurs de José Mourinho e Gedson Fernandes seguem atualmente na 8.a posição na tabela e não vencem há cinco jogos para todas as provas. Uma referência ainda para o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, que não foi além de um nulo na receção ao Brighton & Hove Albion. Assim, os wolves surgem no 6.o posto, agora a dois pontos dos diabos vermelhos de Manchester.

Atlético empata, João Félix elogiado

Em Espanha, o principal jogo do cartaz da ronda 27 da Liga terminou com um empate a duas bolas. No Metropolitano, o Atlético Madrid de João Félix recebeu o Sevilha. Embora debaixo de fogo na imprensa espanhola, o jovem avançado português mostrou-se descomplexado, apontando o segundo golo dos colchoneros. Apesar de novo tropeção da equipa, que tinha também empatado na ronda anterior, no terreno do Espanyol, os desportivos vizinhos salientaram a boa performance do português, que esteve, disse o AS, “sempre conectado com a equipa”, sem nunca se ter escondido do jogo. Já para a Marca, Félix mostrou finalmente “a sua melhor versão”, enquanto o Mundo Deportivo aproveitou para fazer já referência ao próximo encontro do Atlético, com o Liverpool, lembrando que o número 7 mostrou aos reds do que é capaz. Recorde-se que os colchoneros vão disputar, em Anfield, na quarta-feira, a segunda mão dos oitavos da Champions, depois do triunfo por 1-0 alcançado em Espanha, graças ao golo de Níguez. Já no que respeita à Liga, o empate mantém Sevilha e Atlético no terceiro e quinto lugar na classificação, respetivamente.