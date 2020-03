Os funcionários do grupo Hachette fizeram uma greve e a editora cancelou a autobiografia de Woody Allen, Apropos of Nothing (A Propósito de Nada), a dois meses do lançamento.

Antes da greve dos trabalhadores em Nova Iorque e em Boston, a Grand Central Publishing, pertencente à Hachette, tinha já sido criticada também por Ronan e Dylan Farrow, filhos de Woody Allen.