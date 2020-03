Katia Aveiro diz que “não vale tudo pela exposição!”

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, falou sobre a recuperação da mãe, que na semana passada sofreu um AVC e que continua internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, garantindo que Dolores Aveiro está a recuperar bem.

Através de uma publicação no Instagram, Katia Aveiro deixou algumas críticas para aqueles que insistem em não respeitar a privacidade da família. “Lá porque não publico fotos da minha mãe na cama do hospital não quer dizer que ela não esteja bem. Eu respeito muito a saúde e com ela não se brinca, nem tampouco se faz dela um motivo de exposição, começou por escrever.

A irmã do jogador português agradece todas as mensagens que tem recebido, mas deixou um recado: “entendo que estejam preocupados e que queriam saber da minha mãe, mas nós família pedimos um pouco de respeito”.

“irão ver a mãe como sempre a viram... mas com calma e no tempo certo. Não vale tudo pela exposição! Pelo menos eu penso assim", terminando com um agradecimento por todas as mensagens que tem recebido.