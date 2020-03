Membro do júri arrasa canção vencedora do Festival da Canção

A cantora Né Ladeiras está no centro da polémica depois das fortes críticas à canção vencedora do Festival da Canção ‘Medo de Sentir’, interpretada por Elisa.

Né Ladeiras, que foi uma das juradas da região do Norte, deu a pontuação máxima à canção interpretada por Filipe Sambado ‘Gerbera Amarelo do Sul’, que chegou mesmo a ser a preferida do júri. No entanto, a votação do público acabou por dar a vitória à canção interpretada por Elisa e da autoria de Marta Carvalho.

A cantora e jurada não gostou do resultado final e criticou a decisão do público através de um post colocado na rede social Facebook. "Uma música que não vai fazer história. Fez bem o Reino Unido em retirar o voto do povão. Cá devia ser assim".

Né Ladeiras, que participou no Festival da Canção em 1996, regressou mais tarde ao Facebook para acrescentar que o problema “não é a Elisa”, mas sim o próprio tema.

"Isto é o festival da canção e não dos cantores! Medo de sentir é igual a 5280008746 de canções e não vai fazer diferença nenhuma. Ser o povo a escolher é o que dá...".