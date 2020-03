Covid-19. Família australiana encomenda papel higiénico suficiente para 12 anos por engano| VÍDEO

O Covid-19 já deixou mais de 100 mil pessoas infetadas em todo o mundo e muitas famílias decidiram começar a precaver-se, antecipando um cenário mais negro. Na Austrália, a procura por papel higiénico aumentou imenso nas últimas semanas e um vídeo de três mulheres a lutar pelo papel higiénico num supermercado do país já se tornou viral nas redes sociais.

Com receio dos efeitos do Covid-19, uma família australiana decidiu encomendar 48 rolos de papel higénico, no entanto, acabaram por cometer um erro e encomendar 48 caixas com papel higiénico. Chris e Haidee Janetzki decidiram partilhar o erro com o New York Post e afirmam que as 48 caixas com papel higiénico devem chegar para que durante 12 anos não tenham de comprar mais.

A família decidiu brincar com a situação e partilhar um vídeo nas redes sociais, onde se mostram rodeados por uma grande quantidade de papel higiénico e com um trono feito de caixas com papel higiénico, onde Haide Janetzki se senta.

Em entrevista ao NY Post, a família afirma que vai entregar algumas das caixas a famílias que estejam a necessitar.