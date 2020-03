Bruno Fernandes eleito melhor jogador do mês na Liga inglesa

A vida de Bruno Fernandes por Manchester não podia estar a correr melhor: o médio acaba de cumprir o primeiro mês na Liga inlgesa e foi agora eleito o melhor jogador de fevereiro na prova pelos adeptos.

Este domingo, o internacional português voltou a estar em destaque no dérbi de Manchester, que o United bateu o City de Bernardo Silva e João Cancelo, por 2-0. Bruno Fernnades assistiu para o primeiro golo da partida, apontado por Martial.

Desde que chegou aos red devils, a equipa ainda não perdeu. São até agora 8 jogos disputados, com cinco vitórias e três empates.

Além disso, o ex-Sporting já foi por várias vezes eleito o Homem do Jogo pelos adeptos.

A mudança da equipa tem sido de tal forma notória que o próprio treinador norueguês Ole Gunnar Solskjaer tem vindo a sublinhar a importância desta contratação.

O Manchester United segue atualmente no quinto lugar na tabela da Premier League, último posto que dá acesso às provas europeias. Está ainda a competir na Taça de Inglaterra, estando apurado para os quartos-de-final da prova, bem como para os oitavos da Liga Europa.

🥤 We'll have what he's having 😍@B_Fernandes8 has been named the PFA Player of the Month for February! 👏#MUFC #PFAFansAward pic.twitter.com/RtOEPKDBJs