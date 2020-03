Ator de Exorcista, Guerra das Estrelas e Guerra dos Tronos morre aos 90 anos

Max von Sydow esteve nomeado para dois Óscares por atuações no grande ecrã.

O ator Max von Sydow morreu, este domingo, aos 90 anos, anunciou a produtora Catherine von Sydow, sem revelar a causa. O ator sueco participou em vários filmes e séries de televisão conhecidas, como “Exorcista”, “Guerra das Estrelas” e mais recentemente “Guerra dos Tronos”, onde interpretou o Corvo dos três Olhos.

"É com o coração partido e com infinita tristeza que anunciamos a partida de Max von Sydow a 8 de março de 2020", anunciou a produtora Catherine von Sydow

Max von Sydow esteve nomeado para dois Óscares por atuações no grande ecrã: No filme Pelle, o Conquistador" (1987) e no filme de Stephen Daldry, "Tão forte e tão perto" (2011).