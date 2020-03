Avião obrigado a regressar ao terminal duas vezes devido a desacatos entre passageiros embriagados

O governo do Reino Unido está a considerar mudar as regras que permitem que os passageiros do aeroporto bebam antes de embarcar.

Um voo da EasyJet, com partida de Manchester, no Reino Unido e com destino a Alicante, em Espanha, teve de regressar duas vezes ao terminal de aeroporto devido ao comportamento de alguns dos passageiros, que estavam visivelmente embriagados, avançou a CNN.

“Sabemos que alguns passageiros estavam a beber o próprio álcool a bordo e antes de embarcarem", revelou a companhia aérea em comunicado. Depois da primeira descolagem, o piloto viu-se obrigado a regressar a Manchester devido aos desacatos entre os passageiros. Depois de terem aterrado no terminal de aeroporto e o confronto entre os grupos ter terminado, o piloto decidiu tentar descolar novamente mas quando estava prestes a partir, os desacatos repetiram-se, tendo o voo sido suspenso novamente.

Apenas após a polícia ter retirado os indíviduos da aeronave é que o voo EZY1919 partiu e acabou por aterrar em Espanha com quase quatro horas de atraso.

"Ainda que estes incidentes sejam raros, levamo-los muito a sério e não toleramos comportamento abusivo ou intimidante a bordo", sublinhou a easyJet.

O governo do Reino Unido está a considerar mudar as regras que permitem que os passageiros do aeroporto bebam antes de embarcar, após um aumento dos casos de embriaguez em aviões.