Investigadores procuram voluntários que aceitem ser infetados com Covid-19 em troca de 4 mil euros

A Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre, em Londres, está à procura de 24 pessoas que estejam interessadas em receber 3.500 libras – cerca de 4 mil euros -, em troca de serem infetadas pelo Covid-19, avançou o jornal Mirror. O objetivo do instituto laboratorial é encontrar uma vacina para o vírus, que já deixou mais de 100 mil pessoas infetadas em todo o mundo.

Depois de serem infetados com o novo coronavírus, os voluntários irão ter de ficar em quarentena no Centro de Inovação Queen Mary BioEnterprises em Whitechapel, durante duas semanas.

Estes serão injetados com duas amostras mais fracas do vírus e irão ter sintomas menos agressivos do que as pessoas que são infetadas naturalmente pelo Covid-19.

Os voluntários serão proibidos de entrar em contacto com outras pessoas e de praticar exercício físico. Além disso, só serão autorizados a comer e a beber certos alimentos.

Para que a experiência possa ser realizada, a Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido terá que concordar com os planos.

Atualmente, mais de 20 vacinas Covid-19 estão sendo desenvolvidas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.