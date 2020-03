A Lua vai estar maior e mais brilhante esta segunda-feira

Segundo indicações do Observatório Astronómico de Lisboa, as melhores horas para olhar para o céu e capturar a melhor imagem da Super Lua é “em Lisboa pelas 18:30 e no Porto pelas 18:25"

Esta segunda-feira, o horizonte vai ser marcado por um fenómeno conhecido por Super Lua: a Lua vai estar maior e mais brilhante do que o normal.

"Esta Super Lua é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua em que esta se encontra mais próxima da Terra)", explica o Observatório Astronómico de Lisboa.

Esta é a primeira Super Lua do ano. Segundo indicações do instituto, as melhores horas para olhar para o céu e capturar a melhor imagem da Super Lua é “em Lisboa pelas 18:30, no Porto pelas 18:25, em Coimbra pelas 18:25, no Funchal pelas 19:08 e em Ponta Delgada pelas 18:41".

O fenómeno vai voltar a acontecer no dia 8 de abril, a maior Super Lua do ano, e no dia 7 de maio.