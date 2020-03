Itália suspende todos os eventos desportivos até 3 de abril

O Comité Olímpico de Itália (CONI) decretou a suspensão de todas as atividades desportivas no país até 3 de abril, devido ao surto de coronavírus no país.

O presidente do CONI, Giovanni Malagò, esteve reunido esta tarde com os representantes das federações de desportos coletivos e com o Secretário Geral Carlo Mornati, de onde saiu a decisão de parar todas as competições visto que "a proteção da saúde é a principal prioridade" dos organismos.

Espera-se agora a decisão final por parte do governo italiano, que deverá ser anunciada ainda durante o dia de hoje.