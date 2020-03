Menina de 14 anos morre a tentar tirar uma selfie

Luna estava no sexto andar do prédio da avó com amigas a tentar tirar uma fotografia.

Uma menina de 14 anos morreu, este sábado, enquanto tirava uma selfie, no telhado de um prédio em Ciudad Lineal, em Madrid.

Luna estava no sexto andar do prédio da avó com amigas a tentar tirar uma fotografia, algo que já tinha feito anteriormente sem que nada tivesse acontecido. A menor apoiou-se numa claraboia de plástico que estava partida e acabou por se desequilibrar e cair, de acordo com um relato de uma fonte policial espanhola que esteve no local, citado pelo El Mundo.

Apesar de Luna ainda ter sido transportada para o hospital, acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado na unidade de saúde.