Casal dinamarquês em quarentena viaja para a Madeira contra indicações de autoridades de saúde

Um casal dinamarquês, que se encontrava de quarentena por suspeitas de Covid-19 visto o seu filho estar infetado, decidiu ir contra as indicações das autoridades de saúde e viajaram para a Madeira, este domingo, não cumprindo a última semana de isolamento.

No entanto, a Direção Geral de Saúde, informada pela autoridade de saúde pública da Dinamarca, isolou os dinamarqueses num hotel no Funchal, com o intuito de evitar a propagação do novo coronavírus, que já infetou mais de 100 mil pessoas em todo o mundo.

O casal aparenta estar bem de saúde e irá ficar uma semana isolado no hotel, para cumprir as duas semanas de quarentena, indicadas pelas autoridades de saúde. Os turistas são assim o terceiro e quarto caso suspeito de Covid-19 na Madeira.