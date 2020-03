Portugal vai procurar casos de coronavirus em doentes internados com pneumonia

A Diretora Geral da Saúde, Graça Freitas, anunciou na conferência de imprensa desta tarde que foi alterada hoje a definição de caso para que passem a ser testados para o coronavirus não apenas doentes com sintomas e ligação a regiões afetadas ou a doentes mas também doentes sem ligação epidemiologica que sejam diagnosticado com infeção respiratória grave, por exemplo pneumonias com causa desconhecida.

Alguns países têm estado a alargar a procura de casos de Covid-19 a estes doentes, por exemplo Itália e Espanha. O epidemiologista italiano Pietro Lopalco defendeu ao i que era essencial essa pesquisa para despistar possíveis casos de transmissão comunitária que possam estar a passsar despercebidos. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, defendeu também ao i a necessidade de alargar a definição de caso, recomendação a que a DGS deu hoje seguimento.