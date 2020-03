Ronaldo protagoniza momento insólito e cumprimenta fãs imaginários | VÍDEO

No seu milésimo jogo, Cristiano Ronaldo decidiu brincar com o facto de a partida ser jogada à porta fechada, com o intuito de evitar a propagação do Covid-19, e foi gravado a cumprimentar os fãs inexistentes, antes do jogo, este domingo. Normalmente, costumam estar crianças naquele local, mas devido à decisão do Governo italiano de fechar todas as bancadas de todos os estádios da série A italiana nesta jornada, aquele espaço estava vazio.

O momento tornou-se viral nas redes sociais e a boa disposição do craque português está a ser bastante elogiada.

A Juventus acabou por vencer o Inter de Milão por 2-0, no entanto, ninguém, sem ser os jogadores, a equipa técnica e os media, testemunhou a vitória da equipa.

Itália é o país da Europa com maior registo de vítimas de Covid-19, com mais de 7 mil casos confirmados.