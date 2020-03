Foram noticiados vários casos de abusos publicados no Pornhub, incluindo de menores.

Uma petição com mais de 350 mil assinaturas acusa o maior site de pornografia do mundo, o Pornhub, de beneficiar com vídeos de violação e abusos sexuais.

A empresa é acusada de não verificar adequadamente os cerca de 6 milhões de vídeos colocados por ano no site. Foram noticiados vários casos de abusos publicados no Pornhub, incluindo de menores.