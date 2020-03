Camionista português morre em acidente em França

Um camionista português morreu numa autoestrada francesa na sequência de uma colisão com outro veículo pesado de mercadorias, avançou o Correio da Manhã.

O acidente ocorreu no passado dia 4. Tiago Neves estava a fazer um serviço de transportes para uma empresa espanhola e quando seguia na A63, na direção Bayonne- Bordéus, em Saubion, na região de Landes, acabou por colidir com a traseira de um outro camião.

Os bombeiros que estiveram no local ficaram cerca de uma hora e meia a retirá-lo do veículo. O homem de 29 anos acabou por ser levado para o hospital em estado grave e acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado dois dias depois. O condutor do outro camião sofreu apenas ferimentos ligeiros.