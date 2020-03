Homem que fazia espetáculos com cobras venenosas há 15 anos morreu na sequência de uma mordidela

Um homem, conhecido como “Rei das Montanhas”, morreu vítima de uma picada de uma serpente venenosa, com quem estava habituado a viver há mais de 15 anos, avançou um médico de uma unidade hospitalar em Angola, Carlos Vicente, citado pela agência Lusa.

O acidente ocorreu no município de Andulo, em Angola. O homem estava a fazer uma apresentação com o animal quando foi mordido num dos braços. Mesmo assim, este decidiu continuar com o espetáculo. Só horas depois, quando o braço começou a ficar inflamado, é que este pediu ajuda médica.

O homem acabou por morrer a caminho do Hospital Municipal de Andulo.