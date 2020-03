Jogador puxa calções a Wendel e vê o que não quer

O Sporting Clube de Portugal decidiu reagir à situação com humor e aproveitou para promover os boxers do clube.

O médio leonino Wendel protagonizou um momento insólito, durante uma partida do Sporting contra o Clube Desportivo das Aves, no domingo passado. Durante o jogo, Luiz Fernando puxou os calções do jogador da equipa de Alvalade e ficou com os orgãos genitais à mostra.

Um seguidor não resistiu em brincar com a situação e comentou uma fotografia do jogador no Instagram. “Vou comprar uma cueca para ti", escreveu. Wendel não se deixou ficar e mostrou-se confortável com a situação."Não precisas irmão, fico à vontade desse jeito", disse o jogador.

O Sporting Clube de Portugal decidiu reagir à situação com humor e aproveitou para promover os boxers do clube. "Resistentes a puxões e muito mais. Estamos a WENDÊ-LOS na loja verde", pode ler-se no Instagram oficial do clube leonino.