Bancos emprestaram 977 milhões para a compra de casa em janeiro

Os bancos emprestaram 977 milhões de euros para a compra de casa em janeiro, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal. Desde a crise financeira que não era emprestado um montante tão elevado no primeiro mês do ano e compara com os 634 milhões de euros financiados no período homólogo de 2019. Ainda assim, o montante fica aquém dos 1113 milhões financiados para a casa no final do ano passado.

A taxa de juro média dos novos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras foi de 2,30%, o que compara com 2,12% em dezembro.

A taxa de juro das operações acima de um milhão de euros foi de 1,88%, face a 1,85% em dezembro, e a das operações abaixo de um milhão de euros de 2,59%, face a 2,42% em dezembro, "aumentando o diferencial entre as duas taxas face ao mês anterior", diz o BdP.

Nas novas operações de crédito a particulares para habitação, a taxa de juro média diminuiu 3 pontos base para 1,07%.

Além disso, a banca emprestou 460 milhões e 215 milhões de euros para consumo e outros fins, respetivamente.